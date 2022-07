Milan, ecco chi è Adli: ama pianoforte e scacchi, pratica judo

Preso dodici mesi fa, ma lasciato un anno in prestito al Bordeaux per continuare a farsi le ossa, finalmente oggi è arrivato a Milanello Yacine Adli, francese classe 2000, nuovo acquisto del Milan. Nato a Vitry-sur-Seine, periferia sud di Parigi, è figlio di genitori algerini. Ha iniziato a correre dietro a un pallone con l'Us Villejuif prima di passare al Psg e debuttare in prima squadra nel 2018. Infine, è arrivato il trasferimento al Bordeaux con cui ha segnato 6 gol e fornito 13 assist in 86 presenze. Conosciamo meglio Adli.