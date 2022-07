Diretta Colonia-Milan ore 19: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

COLONIA (Germania) - Dopo la sgambata con il Lemine Alemanno, il Milan campione d'Italia scende in campo per la prima vera amichevole della stagione: lo fa al RheinEnergieStadion di Colonia e in palio c'è la Telekom Cup, in una sfida ribattezzata 'match dell'innovazione'. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, non sono previsti i tempi supplementari: il trofeo verrebbe assegnato direttamente ai calci di rigore. Pioli non potrà contare sulla maggior parte dei nazionali appena unitisi al gruppo, i quali resteranno a Milanello per proseguire la preparazione con allenamenti e programmi individuali. Assenti, oltre ad Ibrahimovic, anche il neo-acquisto Origi e Kjaer, entrambi tenuti a riposo per guarire completamente dai rispettivi infortuni accusati la scorsa stagione, l'unica vera novità riguarda la partenza con il gruppo di Giroud.