Jaap Stam fa 50 anni, gli auguri del Milan

Il Milan fa gli auguri a Jaap Stam

Il club rossonero ha così deciso di celebrare il proprio ex giocatore attraverso un augurio speciale sul profilo Twitter: "A half century up for our former Dutch giant. Happy birthday, Jaap! Il gigante olandese compie 50 anni: tanti auguri!” il messaggio che si legge a didascalia di un collage di foto che riassume il biennio in rossonero vissuto dall’olandese, arrivato al Milan dalla Lazio nel 2004 a 31 anni per 10,5 milioni di euro.