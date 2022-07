Scaroni carica i tifosi: "Mi aspetto colpi importanti nei prossimi giorni"

L’ultima uscita pubblica del presidente del Milan Paolo Scaroni si era registrata poche ore dopo i rinnovi dei contratti di Paolo Maldini e Ricky Massara , occasione nella quale il massimo dirigente rossonero non aveva risparmiato critiche agli organi di stampa per l’eccessiva attenzione dedicata al ritardo delle firme dei due dirigenti.

Mercato Milan, lo "spoiler" di Scaroni

“Mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti i loro progetti e le loro strategie sul mercato e sono sicuro che arriveranno delle cose importanti nei prossimi giorni. Ho trovato grande entusiasmo qui a Milanello,. Pioli è sempre 'on fire', i giocatori stanno arrivando dalle ferie. Per venerdì saranno tutti qua e ripartiamo a bomba per la nuova stagione" ha dichiarato Scaroni. Un vero e proprio “spoiler” per i tifosi in vista delle prossime settimane, durante le quali il popolo rossonero e Stefano Pioli si aspettano altri arrivi dopo quelli di Origi e Adli e il ritorno di Pobega dal prestito al Torino. Del resto da De Ketalaere a Renato Sanches, Maldini e Massara hanno diverse trattative aperte, mentre ancora da definire è la strategia per arrivare al difensore che dovrà completare l’organico dopo il mancato arrivo di Botman.