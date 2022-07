Milan, la nuova maglia away ispirata ai trionfi in Champions League

Il Milan ha presentato insieme allo sponsor tecnico Puma la nuova maglia away per la stagione 2022-’23. Dopo il successo della prima casacca, contraddistinta da una base nera che incrocia le strisce rossonere, già a ruba online e presso i Milan Store, la seconda maglia strizza l’occhio alla storia più o meno recente del club.

Come si legge in un lungo comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, infatti, l'Away kit 2022/23 è ispirato ai sette titoli europei vinti rossoneri, ma riprende anche i motivi di una delle maglie più amate dai tifosi rossoneri , quella della stagione 1984-’85 : “Quell'anno il white kit con pinstripes orizzontali ebbe un impatto immediato - si legge nella nota - Questo ha dato il via a una nuova era di dominio per il Club, che ha continuato a vincere altri cinque titoli europei indossando una divisa bianca in ogni singola finale”.

Il Milan e l'eterno legame con la Champions League

La base bianca della maglia è caratterizzata da sette strisce orizzontali rosse, rivisitazione della maglia da trasferta del 1984-’85, ma anche omaggio alle sette Coppe dei Campioni/Champions League vinte dal Milan, da Wembley 1963 ad Atene nel 2007. La maglia presenta rifiniture rosse e nere sui dettagli delle maniche e sul colletto a V, oltre allo stemma del Milan sulla parte superiore della schiena e, ovviamente, il triangolino tricolore dello scudetto in bella vista al centro.

Milan, Franco Baresi commenta la nuova maglia da trasferta

Tra i primi ad apprezzare la nuova maglia il vicepresidente onorario Franco Baresi, capitano del Milan proprio nella stagione 1984-'85: "Avendo indossato l'originale Away kit 1984/85 dico che mi piace molto l'ispirazione della nuova maglia per la prossima stagione. La maglia bianca ha da sempre un significato speciale per tutti i tifosi del Milan, perché è un simbolo del successo globale del nostro amato Club". Il nostro nuovo Away Kit 2022-'23 debutterà sabato 23 luglio, quando la squadra di Stefano Pioli affronterà in amichevole lo Zalaegerszegi TE alla ZTE Arena di Zalaegerszegi, in Ungheria.