Allenamento Milan, Pioli apre ai tifosi: risentimento per Pobega

Bella sorpresa oggi per i tanti tifosi del Milan presenti a Villach, in Austria. Vedendo il grande entusiasmo, con fan anche arrampicati sui tetti delle macchine all'esterno dello stadio pur di vedere l'allenamento, l'allenatore Stefano Pioli ha deciso di aprire i cancelli, così i campioni d'Italia hanno potuto godere del tifo dei supporter. La squadra oggi, dopo la sconfitta per 2-3 in amichevole contro gli ungheresi dello Zte, ha fatto una seduta defatigante.

Milan, Origi prosegue nel lavoro individuale Ieri contro lo Zte Tiemoué Bakayoko non è sceso in campo per un lieve fastidio al ginocchio che, però, sembra già in via di guarigione. Già ieri, il giocatore aveva fatto riscaldamento con il resto della squadra e oggi si è allenato regolarmente. Chi invece desta qualche preoccupazione in più è Tommaso Pobega.