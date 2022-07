Wolfsberger-Milan 0-5: rossoneri scatenati, primo gol per Adli

KLAGENFURT (AUSTRIA) - Il Milan cancella la brutta sconfitta contro lo Zalaegerszegi e si riscatta battendo per 5-0 il Wolfsberger. I campioni d'Italia chiudono con una prova convincente il mini-ritiro austriaco. Partita mai in discussione, con il totale dominio dei rossoneri, in cui spicca il primo gol di Yacine Adli che serve anche un assist per Rebic . In mostra anche Leao , autore del primo e spettacolare gol su lancio lungo di Calabria . Di Messias e Gabbia le altre due reti. Il Milan farà ora ritorno a Milanello, per proseguire con gli allenamenti e preparare il test di domenica contro il Marsiglia .

Wolfsberger-Milan, la partita

Pioli scende in campo con questa formazione (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Adli, Leao; Rebic. Pieno controllo da parte dei rossoneri già nei primi minuti, sempre nella metà campo austriaca e capaci di creare tante occasioni. Al 25' si scatena Leao, prima con un destro su assist di Theo Hernandez che sfiora il palo e poi con un dribbling di forza e un'ottima conclusione. Il gol per il portoghese arriva finalmente al 39', con il lancio lunghissimo Calabria lo stop e poi lo scavetto di sinistro per battere il portiere avversario. Il raddoppio arriva dopo due minuti, con il cross basso di Adli per Rebic che fa 2-0. Nella ripresa è ancora dominio Milan: al 57' arriva il tris con Messias che sfrutta la grande opportunità creata da Theo e al 61' il poker con il primo gol in rossonero di Adli che ribatte in porta una respinta sulla linea di un difensore austriaco. Al 66' c'è spazio anche per il gol di testa di Gabbia, con la fascia da capitano dopo i tanti cambi, su cross di Ballo-Touré. Si chiude così la convincente prova da parte dei campioni d'Italia. Spiccano le prestazioni di Leao e Adli. Ottime risposte per Pioli dopo la sconfitta nella precedente amichevole.