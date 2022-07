Hernandez: "Ottimo Milan, col Marsiglia grande prestazione"

Milan, Hernandez: "Ottima partita, siamo pronti a riconfermarci in campionato"

Il laterale rossonero ha detto: "Abbiamo disputato un'ottima partita. Il Marsiglia è partito meglio, ma noi poi abbiamo preso il sopravvento. A mio avviso è stata una sfida alla pari: l'OM, tutto sommato, è una buona squadra, che saprà far bene nel prossimo campionato di Ligue 1. Il Milan? Le nostre prospettive sono quelle di confermarci l'anno prossimo: abbiamo lavorato sodo durante questa preparazione, in campionato vogliamo arrivare nuovamente in fondo".