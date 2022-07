Diretta Marsiglia-Milan ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

MARSIGLIA - Il Milan si prepara per un test che "profuma" di Champions League , con l'amichevole contro il Marsiglia di Igor Tudor . In attesa del mercato, con l'arrivo di De Ketelaere e l'attenzione rivolta ad un difensore centrale, i campioni d'Italia tornano in campo dopo la goleada al Wolfsberger. E stavolta il livello sarà decisamente più alto: davanti a 60mila tifosi Pioli sceglierà la sua formazione migliore, con Giroud che sente aria di casa e Kjaer che da alcuni giorni ha preso pieno contatto con la squadra e che sarà dunque l'osservato speciale della sfida. I rossoneri giocheranno allo Stadio Vélodrome la loro quinta e penultima amichevole, prima di chiudere poi il programma estivo il 6 agosto contro il Vicenza .

Marsiglia-Milan, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Marsiglia e Milan, in programma al 'Vèlodrome' di Marsiglia alle ore 18.00, sarà visibile in diretta tv e in chiaro da Sportitalia, al canale 60 del Digitale Terrestre. La partita sarà disponibile anche in streaming con la relativa app su smartphone e tablet, oppure sul sito ufficiale di Sportitalia.

Marsiglia-Milan, la probabile formazione di Pioli

Non ci saranno Origi e Pobega, che non saliranno sull’aereo in direzione Marsiglia. Il livello più alto chiama a sé i titolarissimi del Milan con Giroud che potrebbe cambiarsi con Rebic e giocare dall’inizio dopo aver saltato la partita in Austria quattro giorni fa. Leao ha scaldato il motore, con un gol ritrovato, e Pioli potrebbe affiancargli Adli dal primo minuto sulla trequarti. In difesa, occhi puntati su Simon Kjaer: il danese non vede il campo da dicembre, giorno della lesione ai legamenti