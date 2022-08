Milan-Udinese: si va verso il tutto esaurito

Già le ultime partite dell'anno scorso avevano mostrato San Siro pieno, che aveva guidato il Milan verso le vittorie decisive ai fini della conquista dello scudetto numero 19. La tendenza non muta in questo inizio di stagione 2022-2023: ai 40 mila abbonati, si aggiungono i 30 mila biglietti venduti al botteghino per la gioia del cassiere rossonero.

Non solo: sono andati esauriti anche i biglietti 'Club 1899', l'esperienza Premium Vip in area hospitality per i tifosi. Il grande abbraccio del pubblico, insomma, per Calabria e compagni, chiamati a partire subito forte per accontentare proprio i fan, entusiasti anche del precampionato del Diavolo. E desiderosi di vedere in campo l'ultimo acquisto, Charles De Ketelaere. L'Udinese di Sottil naturalmente non si presenterà come vittima sacrificale della festa, ma proverà a rovinarla ai rossoneri.