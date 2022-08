"Clamoroso a Barcellona: Kessie e Christensen liberi a zero se non vengono registrati!"

Clamoroso al Barcellona. Andreas Christensen e Franck Kessie potrebbero lasciare il club prima dell'inizio della Liga. La società infatti non ha ancora registrato i loro acquisti e se non dovesse farlo prima del match di apertura del campionato contro il Rayo Vallecano, in programma sabato, potrebbe incorrere in diversi problemi. Christensen e Kessie sono arrivati al Barcellona a parametro zero, dopo aver chiuso le rispettive avventure con Chelsea e Milan. Nel corso del mercato estivo il club ha chiuso anche gli acquisti di Robert Lewandowski, Raphinha e Jules Kounde. Nessun contratto è stato depositato. Così come devono ancora essere ufficializzati i rinnovi di Sergi Roberto e Ousmane Dembele.