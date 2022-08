Milan, Pioli: "Più Brahim di De Ketelaere. Mercato? Aspettiamo l'occasione"

"Partiamo con la consapevolezza di essere forti - ha spiegato l'allenatore emiliano -. E' un Milan forte, sono convinto che non abbiamo raggiunto il nostro massimo livello, ed è un Milan in crescita, dobbiamo continuare a lavorare così giorno dopo giorno. Ho rivisto nei miei giocatori gli stessi occhi e lo stesso spirito dell'anno scorso: questo mi fa pensare positivo".

Milan, Pioli: "Belle sensazioni da Origi, De Ketelaere e Adli"

Sui rinforzi in attacco, Pioli si è espresso così: "I nuovi arrivati, Divock, Charles e Yacine, mi danno belle sensazioni: hanno belle caratteristiche, abbiamo completato il reparto offensivo. Sono tutti disponibili tranne Tonali che ha questo affaticamento, ma sta recuperando in modo positivo. Origi mi sembra un attaccante completo, sa darci profondità e sa dialogare con i compagni. Ci darà grandi soddisfazioni, è molto intelligente come Adli e De Ketelaere. Dovremo dar loro tempo per abituarsi ma sono molto contento di quello che stanno facendo vedere".

Milan, Brahim Diaz dal 1': "Ha più ritmo di De Ketelaere"

"Se dovesse giocare Brahim Diaz sarà perché lo ritengo meglio degli altri in questa partita, ha più ritmo degli altri due in questo momento - ha spiegato Pioli -. Charles ha avuto una preparazione così così per tutti i motivi che conosciamo. In quella posizione devono dimostrarmi di poter essere i titolari in ogni allenamento, ma tutti e tre possono giocare anche in altre posizioni".

Pioli: "Favoriti per lo scudetto? Non guardiamo i pronostici"

A differenza dell'inizio della scorsa stagione, il Milan di quest'anno secondo molti è in prima fila per il titolo: "Non ci siamo mai preoccupati di quello che diceva di noi fuori da Milanello. Vogliamo essere competitivi, avremo tante competizioni per cercare di vincere: dovremo dimostrarlo a partire da domani".

Pioli sul mercato: "Se ci sarà l'occasione..."

Per quanto riguarda il mercato e come completare la rosa, Pioli è stato possibilistà: "Sono contentissimo della squadra, dei giocatori arrivati e del club: se ci sarà l'occasione si faranno trovare pronti. La dirigenza è sempre presente, Paolo, Ricky e Ivan sono sempre qui e ci fanno sentire protetti. Ho sentito sia Cardinale sia Elliott che hanno augurato un grande in bocca al lupo alla squadra. Non credo che le prossime partite influenzeranno il mercato, abbiamo le idee chiare. La squadra è completa, poi il mercato ti può proporre soluzioni che ad oggi neanche avevi pensato. i dirigenti sono sempre sul pezzo, il club è sempre disponibile: se ci sarà la possibilità interverremo".