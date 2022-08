Milan, ripartenza a trazione anteriore: Pioli ritrova Rebic e Diaz

Zlatan Ibrahimovic ad arringare i compagni nel pre-partita con il nuovo look con la treccia, Rafa Leao in fase di rodaggio, Olivier Giroud subentrante al pari del debuttante Divock Origi. E Ante Rebic “risvegliatosi”. Questo lo stato dell’arte dell’attacco del Milan dopo i primi 90 ufficiali della stagione. La prima gara vera da campioni d’Italia per i rossoneri ha in realtà confermato le indicazioni emerse durante le amichevoli, in controtendenza con l’andamento della scorsa stagione: difesa da registrare e attacco che gira già alla grande, nonostante le tante assenze.

Il Milan e una difesa da registrare Stefano Pioli è stato chiaro al termine della partita contro l'Udinese, ponendo l’attenzione più sulle cose da correggere che su quelle che funzionano, anche perché due delle prossime tre avversarie in campionato si chiameranno Atalanta e Inter. Così la dormita collettiva sul gol di Becao dopo 90 secondi e quella di Junior Messias sul punto del provvisorio 2-2 di Masina sono inedite e da non ripetere, avendo peraltro già scritto un piccolo record al contrario nella storia rossonera: il Milan infatti non incassava gol da due difensori in una stessa partita addirittura dal settembre 2014 contro il Parma.

Rebic e Diaz, il Milan ritrova gol antichi A tutto questo fa però da contraltare il risveglio di Rebic e Brahim Diaz e in generale una fase offensiva scoppiettante. Era dall’agosto 2010 contro il Lecce che il Milan non segnava almeno quattro gol nel match d’esordio stagionale in Serie A, così nel giorno del debutto di De Ketelaere, oltre che di Origi, Pioli può celebrare il pieno recupero del croato e il risveglio del fantasista spagnolo, che aveva già dato buoni segnali durante le amichevoli. Buone prestazioni e soprattutto gol, evento che per entrambi non si registrava da tempo.