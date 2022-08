Le pagelle di Milan-Udinese: Brahim Diaz show, bene De Ketelaere. Messias dannoso

Milan-Udinese 4-2, le pagelle rossonere:

Pioli (all.) 7

Quattro gol, vittoria giusta e a tratti il solito Milan spumeggiante, ma qualcosina da sistemare c’è ancora, soprattutto nella fase difensiva: se la linea è così alta, il rischio di beccare il contropiede esiste, eccome. Maignan 6

Si arrabbia con i suoi compagni per il primo gol, non ha colpe nemmeno per il secondo. Nessun intervento degno del suo livello. Calabria 7,5

Ora basta con questa storia che il Milan è forte solo a sinistra. Lo avrà pensato di sicuro in questa calda estate, visto che appena ripartito il campionato è lui, il terzino destro, il vero protagonista insieme a Diaz, che peraltro si fa vedere spesso dalle sue parti. Con i primi due attacchi riporta la squadra in vantaggio, col rigore procurato prima, con l’assist poi. E’ sempre presente. Kalulu 7

Un boato dei 70.000 di San Siro quando questo ragazzone potente e veloce si stacca da Success e va a portare via la palla a Deulofeu. Chiusura strepitosa che vale un gol. E’ in una condizione fisica incredibile. Tomori 6

Con la difesa che Pioli vuole sempre più alta, sbaglia un intervento sulla palla e fa nascere un’occasione da gol per i friulani. Per sua fortuna c’è Kalulu... Hernandez 6,5

Segna su rigore, ma non infiamma la sua fascia come al solito. È un po’ meno dirompente anche perché stavolta il Milan preferisce la corsia opposta.

Bennacer 6,5

La solita buona gestione della manovra, con equilibrio e intelligenza. Krunic 6

Sta dalla parte di Pereyra e ci sta bene. Partita di sostanza, come ormai ha abituato la platea rossonera.

Pobega (39’ st) sv

Farà comodo in questa stagione. Messias 5,5

Poco coinvolto in attacco, dannoso in difesa: il 2-2 è sulla sua coscienza, non si accorge che Masina gli spunta alle spalle. Saelemaekers (27’ st) 6

Entra bene in partita, con qualche spunto.