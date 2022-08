Milan, Pioli: "Sul mercato vogliamo migliorare qualche situazione"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa, in vista della delicata sfida contro l' Atalanta a Bergamo. Il mister rossonero conosce bene la forza dell'avversario: "Abbiamo preparato bene questa partita, l'Atalanta è una squadra forte. La scorsa stagione ci ha portato grande esperienza ed entusiasmo. Siamo solamente alla seconda partita di campionato e poi inizierà un tour de force".

Milan, per Pioli è uno scontro diretto

Per Pioli sarà un match chiave per valutare la squadra: "È un test importante per capire a che punto siamo. Gasperini ha recuperato Zapata che è in grande condizione. È uno scontro diretto, una partita importante da affrontare nel miglior modo possibile. Turnover? Ho una grande rosa e una squadra più forte rispetto allo scorso anno. Tutti sono importanti, nessuno indispensabile. Questo deve essere la mentalità. Unico indisponibile sarà Krunic che ha avuto un problemino, Bakayoko invece sta meglio".

Pioli potrebbe puntare subito su De Ketelaere: "Sulla fascia destra? In settimana abbiamo fatto una seduta video con lui e abbiamo visto meglio le sue caratteristiche ed è un trequartista principalmente. Non lo vedo sull'esterno, per il momento. In futuro vedremo perché è un giocatore molto intelligente. Sta già imparando la lingua e questo è fondamentale per il suo riferimento".