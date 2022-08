Milan, quanto manca Kessie: sui social diventa di tendenza

Torna a casa, Kessie . È quasi un grido di dolore quello che si sta spargendo su Twitter, tanto da far diventare l'hashtag #Kessie di tendenza sul social. I tifosi del Milan rimpiangono il Presidente, al momento utilizzato marginalmente da Xavi nel Barcellona . Pensate che il giocatore è stato in campo appena 18' nella prima con il Rayo Vallecano e 5' nell'ultima trasferta con la Real Sociedad, a giochi abbondantemente fatti. Un totale di 23' per l'insostituibile del Milan.

Qualcuno scrive: “Kessie è entrato all'85' di Real Sociedad-Barcellona. Colgo l'occasione per ribadire quanto manchi: lui sicuramente manca al Milan squadra. Che manchi o meno ai milanisti non è importante: è il capo che parla”. Un altro scrive: “Perché non abbiamo sostituito Kessie in estate?”. “Anche oggi Kessie in panca: ma non potevi rimanere con noi?”. Infine, la critica anche a Pioli: “Lo ha capito che senza Kessie il centrocampo a 2 non è più sostenibile? Gol preso per mancanza di uno schermo lì”.