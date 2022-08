Milan, Giroud punta il bis scudetto: "De Ketelaere e gli altri giovani ci aiuteranno"

Cinquanta minuti complessivi per due partite da subentrato giocate senza trovare la via del gol. Per Olivier Giroud non si è trattato di un inizio di Serie A da ricordare, complice anche un infortunio subito in piena estate che ha richiesto più tempo del previsto per essere smaltito.

Il centravanti francese, uno dei volti dello scudetto numero 19 del Milan , presentatosi in ritiro con il nuovo look ossigenato, è però quasi pronto per prendersi il posto da protagonista nell’attacco dei campioni d’Italia, che alla prima giornata contro l’ Udinese non è parso sentire l’assenza del campione del mondo 2018, complice un Ante Rebic in grande spolvero e autore di una doppietta, ma che a Bergamo è rimasto all’asciutto, con Ismael Bennacer a travestirsi da bomber per evitare la sconfitta.

Giroud elogia De Ketelaere: "Ha qualità speciali"

Intervistato da 'Milan Tv', Giruod ha rassicurato i tifosi circa le proprie condizioni e del resto all’orizzonte, dopo la gara interna contro il Bologna, ci sono le partite contro Sassuolo e Inter, non due avversari qualunque pensando alla recente marcia trionfale verso il titolo della scorsa primavera: "L'ultima partita che ho giocato è stata a Marsiglia, poi mi sono infortunato e ho avuto bisogno di tempo per rientrare. Ora mi sento molto bene e sono carico per provare a segnare il primo gol. Abbiamo iniziato bene contro l'Udinese, il punto a Bergamo alla fine non è brutto, anche se volevamo vincere. Giroud ha poi voluto spendere parole d'elogio per i tanti giovani di talento arrivati in estate, su tutti Charles De Ketelaere: "Abbiamo lavorato tanto e bene in estate e fatto buone amochevoli. Tutta la squadra è pronta a giocare le tante partite che ci saranno prima del Mondiale, la stagione dopo lo scudetto è più difficile perché ci sarà più pressione, ma i giovani che abbiamo, come Charles, Adli e Origi hanno la giusta mentalità per aiutare la squadra e qualità diverse che ci potranno fare comodo".

Champions, Giroud e l'emozione di tornare a Stamford Bridge

Poco dopo il sorteggio dei gironi di Champions, Giroud ha poi voluto rimarcare attrraverso una Story su Instagram la gioia per la possibilità di tornare a Londra da avversario per sfidare il Chelsea, club nel quale ha militato tra il 2018 e il 2021 vincendo una Champions League, un'Europa League e una FA Cup: "Contento di tornare a Londra con il Milan" ha scritto l'attaccante in inglese.