De Ketelaere-Giroud, al Milan scocca l’ora che tutti aspettano

MILANO - Striscia di imbattibilità aperta, nessuno come il Milan. Senza sconfitte in campionato da diciotto partite, l'ultima volta in gennaio con lo Spezia: numeri da fare invidia alle big d’Europa. Nei cinque maggiori campionati del vecchio continente, non c’è traccia di una sequenza così duratura di risultati utili. Il gol di Bennacer a Bergamo ha salvato Pioli da uno scivolone, mentre domani sera si andrà all’assalto di una vittoria casalinga che è assoluta regolarità dopo la sera del 4 aprile scorso. In quel caso l’avversario era proprio il Bologna, con lo stadio per la prima volta al 100% della capienza col Milan - dall'inizio della pandemia - e un sold-out che rispecchia quello di domani: la leadership rossonera lì veniva messa in discussione, mentre ora c’è da recuperare uno svantaggio verso chi sta a punteggio pieno. Intanto le prove tattiche, da Milanello, confermano l’intenzione di virare su De Ketelaere e Giroud dal primo minuto. Entrambi sono pronti al debutto stagionale come titolari.

Lievi rotazioni Aria nuova, anche se nelle prime due giornate sono comunque arrivati cinque gol dal Milan. Numero di cambi ai minimi termini, com’è successo tra l’Udinese e l’Atalanta, ma rotazioni necessarie a vedere l’effetto che fa. Per dare a De Ketelaere la possibilità di giocare dall’inizio: l’ultima volta, ovviamente con la maglia del Bruges, era accaduto il 22 maggio peraltro nella serata in cui il Milan conquistava lo scudetto. Prima e seconda giornata di campionato, per Pioli, hanno viaggiato con l’unica novità di un Krunic sostituto di Tonali al debutto. Poi il regista si è ristabilito, e il bosniaco - destinato a uno stop fino alla prossima sosta - ha riportato uno stiramento al retto femorale.