Milan, calendario Champions League: prima in Austria, a Salisburgo

Anche il Milan ha conosciuto la sequenza di partite del suo girone di Champions League. I rossoneri esordiranno il 6 settembre con la trasferta in Austria contro il Salisburgo. Calcio d'inizio alle ore 21. I rossoneri di Stefano Pioli hanno un girone abbordabile da affrontare per fare meglio dello scorso anno quando non passarono il primo turno. Oltre al Salisburgo, ci sono Dinamo Zagabria e Chelsea, l'ostacolo principale.