Milan, la lista Champions: ci sono Florenzi e Dest, fuori Adli, Thiaw e Vranckx

Il Milan ha comunicato la lista di giocatori che comporranno la rosa dalla quale Stefano Pioli potrà attingere per le partite della fase a gironi di Champions League .

Il Milan e la lista Champions: le scelte "dolorose" di Pioli

Attesa per regolamento entro la mezzanotte del 2 settembre, la lista è stata pubblicata in tarda serata, segnale delle scelte difficili e delle esclusioni eccellenti che il tecnico rossonero è stato costretto a fare, come anticipato durante la conferenza stampa di vigilia del derby contro l’Inter.