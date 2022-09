Milan, Leao sempre più decisivo: tutti i suoi numeri

Il Milan vince due derby consecutivi in Serie A per la prima volta dal 2011, e Stefano Pioli si gode, tra le tante note positive, soprattutto la prestazione di Rafael Leao. L'attaccante portoghese, dopo un avvio di campionato non proprio positivo, ha messo il turbo ed è sempre più decisivo nelle economie della squadra rossonera.

Leao, numeri da record Rafael Leao è il primo giocatore portoghese ad avere trovato il gol nella storia del derby della Madonnina, considerando tutte le competizioni. Tutti gli ultimi 10 gol messi a segno dal lusitano in Serie A sono arrivati al Meazza: tre in più rispetto a quelli realizzati dal portoghese in tutti le 16 precedenti realizzazioni nel massimo torneo. Il Diavolo non può fare a meno di lui: l'ex Lilla ha preso parte a 12 gol (6 reti, 6 assist) nelle ultime 11 partite di Serie A: nel periodo (dallo scorso 15 aprile) nessuno ha fatto meglio (a 12 anche Lautaro Martinez). Leao è inoltre il sesto giocatore più giovane (23 anni, 85 giorni) del Milan a realizzare una marcatura multipla contro l'Inter in Serie A, dopo Suso, Buriani, Lodetti, Altafini e Pato.