Lo Stile Cardinale: Milan First, prima il Milan

Che Gerry Cardinale sia l'uomo giusto capace di trovarsi al posto giusto con il MIlan, è assodato. Il 22 maggio scorso era a Reggio Emilia, testimone del trionfo tricolore, poi condiviso in incognito nelle strade di Milano con migliaia di fan. L'altro ieri era a San Siro, spettatore entusiasta della splendida vittoria nel derby e letteralmente "impazzito", hanno riferito fonti societarie, per lo spettacolo di entusiasmo e di passione inscenato dai tifosi. Eppure, sia nel giorno del diciannovesimo scudetto, quando ancora non era diventato ufficialmente il Numero Uno sebbene stesse per divenirlo, sia in calce al 3-2 all'Inter, il Signor RedBird ha volutamente lasciato la ribalta alla squadra e a Pioli, disdegnando la passerella mediatica perché a parlare fossero i fatti, cioè in protagonisti di un exploit che ha mandato in visibilio milioni di sostentori.

La visita a Milanello E così è stato anche all'indomani del derby, quando Cardinale si è presentato Milanello per incontrare i dirigenti, l'allenatore, la squadra e i dipendenti del centro sportivo, senza rilasciare né dichiarazioni ufficiali né interviste, astenendosi da qualsivoglia sortita trionfalistica. Ciò che doveva dire, Cardinale l'ha detto ai suoi, lanciando un messaggio forte e chiaro, impregnato d'orgoglio e di ambizione, ricco di lusinghieri accostamenti fra il MIlan e le stelle dello sport Usa che il nuovo proprietario conosce molto bene, intrattenendo con loro rapporti di partnership e di amicizia: abbiamo una visione chiara e un obiettivo, vogliamo portare la squadra ai vertici d'Europa e del mondo. Siete come LeBron James, gli Yankees, i Dallas Cowboys. E ancora: l'esempio di Dwayne Johnson, alias The Rock (nomen omen), asso del wrestling, 19 titoli in carriera di cui 10 mondiali, attore e produttore cinematografico che ha scalato le vette del successo, socio di Cardinale. Questi, a Milanello ha tenuto il discorso della corona pronunciato dal nuovo re che la corona ha ben salda in testa, ma recalcitra alla sola idea di ostentarla.