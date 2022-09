Milan, Origi prepara l'esordio

MILANO - Tre pareggi nelle ultime tre trasferte per il Milan, e contro la Sampdoria domani sera al Ferraris il tecnico rossonero Stefano Pioli sta valutando cambiamenti importanti. Il trend lontano da San Siro non è ancora allarmante, ma a Milanello è in atto un’analisi approfondita per comprendere l’origine della sofferenza in trasferta. Contro i blucerchiati uno dei cambi più importanti potrebbe essere in attacco. Sta per scoccare infatti l’ora di Divock Origi, fino ad ora utilizzato sempre nella ripresa dal tecnico rossonero e stavolta dovrebbe esordire finalmente dal primo minuto. Il belga ha voglia di ritrovare la rete e in allenamento sta dando ampie garanzie, spingendo così Pioli a metterlo titolare domani sera. L’ex Liverpool non vede l’ora di sbloccarsi e regalarsi la prima gioia con la nuova maglia, anche per cominciare a scacciare un po' di scetticismo nei suoi confronti creatosi in queste settimane. L’infortunio estivo lo ha certamente condizionato, perché Origi ha saltato tutta la preparazione con i compagni, salvo poi accelerare a inizio agosto per il rientro. Ma dopo un mesetto di attesa, Pioli sta pensando di affidargli le chiavi dell’attacco anche per concedere riposo a Olivier Giroud.

Staffetta La punta francese è in affanno e dopo aver giocato tre partite in sette giorni spera di avere un po’ di riposo. L’ex Chelsea è stato costretto agli straordinari e nonostante rientrasse da un problema fisico, ha stretto i denti e si è speso per la causa. Giroud è stato decisivo al derby contro l’Inter, ma per una gestione fisica migliore (da non dimenticare che a fine mese compie 36 anni) spera di potersi alternare con un giocatore più giovane e più fresco come Origi. I due hanno un ottimo rapporto, in allenamento si trovano molto e Giroud lo sta aiutando ad inserirsi negli schemi di Pioli prima possibile. Contro la Sampdoria potrebbe arrivare il primo vero test per l’attaccante che ha vinto la Champions con la maglia del Liverpool.