Sampdoria-Milan: rossoneri in treno a Genova senza Origi, Rebic e Krunic

La trasferta di Genova, per il Milan, significa confermare quanto visto nel derby con l'Inter, ma anche riscattare l'1-1 di Salisburgo in Champions in cui si è vista una squadra meno brillante. La Sampdoria, invece, cercherà di muovere la classifica dopo un inizio non facile, guidata dall'ex di turno, l'allenatore Marco Giampaolo.

Milan: grandi ovazioni per Pioli, Leao, Giroud e Theo Il Milan si è ritrovato questa mattina in sede, da cui è partito in pullman per andare in stazione a prendere il treno, che porta la squadra a Genova. A Casa Milan, grandi ovazioni per l'allenatore Stefano Pioli e per gli eroi del derby, vale a dire Leao, Giroud e Theo Hernandez. Per i tifosi è ancora estasi ripensando al 3-2 inflitto all'Inter una settimana fa.