Milan, Ibrahimovic visita i piccoli pazienti del San Donato

MILANO - Pomeriggio indimenticabile per i bimbi del reparto Cardiochirurgia pediatrica dell'Irccs Policlinico San Donato (Gruppo San Donato): il campione svedese Zlatan Ibrahimovic ha infatti fatto visita in data odierna ai giovani pazienti, regalando loro una giornata indimenticabile. L'evento, promosso da GSD Foundation, la fondazione non profit del Gruppo San Donato propone tra le sue attività anche progetti dedicati all'umanizzazione delle cure. Un'iniziativa che non ha lasciato insensibile il fuoriclasse svedese del Milan che ha messo a segno uno dei suoi gol più belli: ha regalato attimi che rimarranno indelebili nella memoria dei piccoli pazienti, ai quali ha dispensato tanti autografi e ha portato in dono alcune maglie ufficiali del club campione d'Italia.