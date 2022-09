Milan, si pensa all'Europa: Krunic quasi recuperato, Origi e Rebic a parte

Tornato in nottata dalla trasferta vittoriosa di Genova contro la Sampdoria , il Milan si è ritrovato questa mattina al centro sportivo rossonero per riprendere gli allenamenti in vista della prossima partita di Champions League. Mercoledì, a San Siro, arriverà la Dinamo Zagabria e De Ketelaere e compagni devono ottenere i primi tre punti in Europa.

Ad assistere all'allenamento c'erano sia Paolo Maldini sia Frederic Massara . Chi è partito dall'inizio a Marassi ha fatto lavoro defaticante. In campo, sul ribassato, il resto della rosa che ha iniziato con alcuni esercizi atletici tra gli ostacoli bassi e i coni; dopo il riscaldamento, sono iniziate una serie di esercitazioni tecniche eseguite alla massima intensità possibile. A seguire, si è lavorato sul possesso, con i portieri che hanno fatto una preparazione specifica con i loro allenatori. Prima di terminare, lavoro specifico sulle conclusioni in porta.

La buona notizia per Stefano Pioli è che Krunic è quasi completamente recuperato e si candida per tornare con la Dinamo Zagabria. Oggi ha svolto l'intero allenamento in gruppo, saltando solo l'ultima parte. Lavoro personalizzato, invece, per Rebic e per Origi. Contro il Napoli, alla prossima di campionato, sarà squalificato Leao, espulso ieri a Genova. Domani è previsto un allenamento pomeridiano.