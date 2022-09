Milan, è crisi sotto porta: l’analisi di tutti gli scenari

MILANO - È durata otto mesi l’imbattibilità del Milan in campionato, ventidue turni che hanno visto la squadra rossonera non perdere mai fino allo scontro diretto di domenica sera contro il Napoli. L’ultima volta che il Milan aveva subito una sconfitta era stato per mano dello Spezia il 19 gennaio scorso, sempre per 1-2 a San Siro, ma questa volta il ko per l’ambiente milanista è stato ancora più doloroso per come gli uomini di Stefano Pioli hanno interpretato il match.

Pioli, la reazione Le ore successive al ko sono state ancora più dolorose per l’ambiente Milan, la delusione d’altronde era tangibile fin dal fischio finale con il tecnico dei rossoneri che ha parlato di insoddisfazione per come si era conclusa la gara: «Se giochi così bene non puoi perdere, c’è rammarico», aveva detto Pioli. La delusione di non aver aggiunto nemmeno un punto in classifica dopo una partita ben preparata e interpretata nell’arco dei novanta minuti ha tormentato giocatori e allenatore. «Siamo grandi, non importa l'entità della sconfitta, e nella prossima partita torneremo più forti per perseguire i nostri obiettivi», ha scritto ieri Rafael Leao sui profili social. Il portoghese è mancato soprattutto per l’aspetto della finalizzazione del gioco. Il Milan ha praticato un buon calcio, con idee apprezzabili, ma ha concretizzato poco, e l’assenza di Leao è uno dei fattori della poca consistenza in area di rigore. «Non il risultato che volevamo, ma orgoglioso di questa squadra! Incredibile supporto della nostra Curva Sud e di tutti i nostri tifosi», invece è il messaggio di Oliver Giroud, autore di una bella prova e del suo quarto centro in sette partite di campionato.