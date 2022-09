Milan, De Ketelaere ancora senza gol: "Spero arrivi presto"

Charles De Ketelaere ha strappato consensi nei suoi primi mesi da giocatore del Milan , ma non è ancora riuscito ad andare a segno con la maglia rossonera. L'ex trequartista del Club Brugge in un'intervista a hln.be ha parlato del suo "digiuno" e del suo impatto con il club meneghino: "Ci sto lavorando".

Milan, De Ketelaere: "Spero di segnare presto"

"Il gol che non arriva? Ci sto lavorando, entro in ogni partita con l'idea di essere importante, facendo gol e fornendo assist, ma non voglio nemmeno attribuire troppa importanza alla cosa. Se arriva in modo naturale, meglio. Ma è normale che sia nella mia testa: ogni calciatore vuole segnare ed essere importante. Non è che ora sono triste perché non ho ancora segnato, ma spero di segnare presto".