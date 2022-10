Pioli: "Milan-Juve gara di un peso diverso. Theo ci sarà? Se continua a migliorare..."

"Veniamo da una brutta sconfitta in Champions, in cui il Chelsea è stato bravo a punirci nei nostri punti deboli. Il primo responsabile solo io. Nel big-match di Serie A , però, abbiamo subito la possibilità di rialzare la testa contro la Juventus , anche se la situazione assenze resta importante". Così Stefano Pioli , tecnico del Milan , alla vigilia della partita di cartello della 9a giornata di Serie A contro i bianconeri di Massimiliano Allegri .

Milan, il percorso di De Ketelaere e il recupero di Pioli: "Non voglio più sbilanciarmi ma..."

"Il percorso è quello corretto, sono soddisfatto di quello che sta facendo, mi ricordo il Rafael Leão di tre anni fa, il Tonali del primo anno, molti erano pronti a criticarli e a mettere in dubbio le loro qualità. Charles De Ketalaere ha talento e deve avere il tempo per adattarsi e conoscere le situazioni, la strada è quella giusta. Per me non è un mistero". Il recupero di Theo Hernandez: "Ieri ha fatto tutto l'allenamento con la squadra - ha concluso Pioli -, stava bene e se conferma i miglioramenti sarà a disposizione: tuttavia, non voglio più sbilancirami dopo quanto detto e successo con Divock Origi".