Milan, Maldini interviene sulle indiscrezioni Leao-Chelsea

Maldini: "Milan grande in Europa? Il cammino è lungo"

"Siamo partiti con zero esperienza in Europa e tante cose sono state nuove; il primo impatto di Anfield è stato travolgente, poi abbiamo reagito - ha continuato Maldini -. È un cammino lungo tre anni. In Serie A abbiamo sempre giocato bene; col Napoli, per esempio, non meritavamo di perdere. Un Milan come il mio? Certe cose sono irripetibili, anche se io spero che non sia così. Forse essere protagonisti per 25 anni passa per una serie di cose molto profonde: noi lo stiamo facendo; e lo stadio, purtroppo, è una di queste: dico purtroppo perché siamo tutti affezionati a San Siro, ma non possiamo vivere di soli ricordi".