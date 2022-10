Un diavolo poco cinico

Dove finiscono le responsabilità di un arbitro fiscale come un notaio alle prese con la compilazione di un rogito, cominciano quelle del Milan , ancora una volta finito in trappola dentro un girone che sembrava comodo comodo per la cifra tecnica dei rivali ma che da ieri sera, dopo appena 18 minuti, è diventato invece scivoloso come una saponetta sotto la doccia. Sul rigore-chiave della serata, che toglie a Pioli il suo perno centrale difensivo stravolgendone il piano strategico e anche ogni possibilità di rimediare, concesso al Chelsea - il tiro dal dischetto e la superiorità numerica per il resto della sfida - si discuterà da qui alle prossime settimane. Ex arbitri-moviolisti si divideranno in colpevolisti e innocentisti ma qui è il caso di puntare i riflettori sulla reazione successiva del Milan e sul peccato veniale commesso da Tomori . Con la qualificazione ancora alla portata, ma con due successi nelle prossime due tappe, il Milan può pensare solo con orgoglio alla fase successiva allestita dell’evento-chiave della serata.

Jorginho: "Per me il rigore c'era"

E cioè, nonostante l’inferiorità numerica, alla possibilità costruita di recuperare subito il rigore di Jorginho (testa di Giroud) e successivamente di mostrare la sua forza d’urto con un paio di conclusioni dalla mira discutibile. Ma quello è il punto da analizzare, specie in una stagione scandita da molti infortuni. Se a Genova, contro la Samp, fu possibile passare al 2 a 1 in 10 contro 11, la solidità dell’impianto inglese testimonia una grande vivacità fisica del Milan e la possibilità di tentare ancora una volta, un recupero, in Champions, che avrebbe il valore classico dell’impresa. A far di conto potrebbe anche bastare il pari con la Dinamo di Zagabria ma questo calcolo è ancora prematuro perché bisogna prima passare dal successo sugli austriaci senza tradire la minima distrazione.

La carica di Bennacer: "Arrabbiatissimi, ma è tutto nelle nostre mani"

Tra i pochi bagliori della serata rossonera, c’è da scegliere allora il temperamento mostrato nelle pieghe più complicate e la sofferenza patita nel rincorrere l’avversario che sul 2 a 0 ha amministrato il successo con la sigaretta in bocca, forse senza voler infierire perché di occasioni ne ha avute, magari risparmiando energie preziose per la Premier. Allora la conclusione è una sola: la lezione di Londra servì con la Juve, questa di San Siro può dare la carica per riprendere la corsa in campionato. Ma c’è bisogno di aggiungere un pizzico di cinismo e precisione alla fase offensiva.