Milan, inaugurata la tribuna "Cesare Maldini" al centro di allenamento

Nel giorno del rinnovo della partnership tra Milan e Socios.com, è stata intitolata la tribuna del campo centrale del centro sportivo di Milanello a Cesare Maldini. Come comunicato dalla società, infatti: "AC Milan e Socios.com hanno realizzato un sondaggio per dedicare gli spalti del centro di allenamento a una leggenda rossonera". E a vincere tra le preferenze, per l'appunto, è stato l'indimenticato papà di Paolo.