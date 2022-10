Milan, Leao duetta con Theo: in campo e sui social

Leao e Theo sono in “connessione”. Prima sul campo, la cosa più importante, e poi sui social. Il portoghese ha segnato il 4-1 contro il Monza su passaggio proprio della freccia francese; al fischio finale, su Instagram, è andato in scena un siparietto tra i due, che ha coinvolto poi pure Brahim Diaz , l'altro grande protagonista del pomeriggio di San Siro, con una doppietta schioda risultato.

Leao a Theo: “Insieme, fratellino”

Leao ha ringraziato prima di tutto il popolo del Milan, che a lungo ha cantato per lui quando è entrato in campo e dopo la rete: “Ringrazio i 72 mila presenti oggi a San Siro. Andiamo avanti forte”. Poi si è dedicato a Theo: “Insieme, fratellino”. Con tanto di foto della coreografia con esultanza dopo la rete. Hernandez, a sua volta, ci ha tenuto a precisare come l'intesa tra loro due sia perfetta, commentando con: “Connessione”. Infine, ecco Brahim Diaz che ha aggiunto il cuore.