Milan, adesso serve che si svegli anche De Ketelaere

Charles De Ketelaere è come una bevanda con le bollicine. Al primo sorso ti inebria, al secondo e terzo cominci a valutarne la qualità. Appena sgabbia dai blocchi di Zagabria, il giovane belga sembra promettere una serata da ricordare perché firma un paio di tocchi leggeri entrando nel vivo della manovra rossonera. E invece, col tempo, invece di salire sulla scalinata della sfida, eccolo discendere lentamente fi no a farsi ammonire a inizio della seconda frazione e a imboccare lo spogliatoio appena Leao mette a segno quella prodigiosa cavalcata con gol finale del 2 a 0. Cosa succede a questo ragazzo? Ecco l’interrogativo col quale Pioli e Maldini tornano dal viaggio in Croazia che consente di avvicinarsi alla possibile qualificazione. Sarà indispensabile arpionare un punto nel prossimo spareggio di inizio novembre con il Salisburgo per rivedere le stelle degli ottavi di finale, otto anni dopo la qualificazione precedente. La spiegazione ufficiale è la seguente: bisogna lasciargli tutto il tempo necessario per mandare a memoria i meccanismi di gioco, capire meglio il calcio italiano e le esigenze del Milan rispetto a quelle del torneo belga e del Bruges, completare la transizione da un altro Paese, un’altra lingua, un altro calcio.