Milan, Scaroni: “Cardinale è un passo avanti per la società”

Ben arrivato Gerry Cardinale. È una sorta di nuovo benvenuto quello che il presidente del Milan, Paolo Scaroni, dà al proprietario durante l'assemblea dei soci del club rossonero. Un'arma in più per il Diavolo, una persona con tante conoscenze, non solo in ambito sportivo, che non possono che essere d'aiuto per la società.

Scaroni “Nuova fase di crescita di brand e club” Scaroni dice ai soci Milan: “Gerry Cardinale è un azionista con competenze in materia sportiva che il Milan deve sfruttare il più possibile. Il club può beneficiare di conoscenze e rapporti in ambito internazionale che non avevamo. E' una nuova fase di crescita del nostro brand e del nostro club. Sono particolarmente fiducioso. E' una nuova fase, un passo in avanti dopo una fase di risanamento".