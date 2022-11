Milan-Salisburgo: tra i convocati di Pioli torna Dest

Il Milan si ritrova all'hotel Melià, in zona San Siro, per preparare la partita di stasera contro il Salisburgo: una sorta di spareggio per gli ottavi di finale. Stefano Pioli recupera un uomo, Sergino Dest, ma deve ancora misurarsi con l'emergenza a causa dei tanti assenti. Ci sono da smaltire le scorie per la sconfitta in campionato contro il Torino, ma anche la consapevolezza che il fattore campo avrà il suo peso contro una squadra che sarà però accompagnata da tantissimi tifosi per tentare lo storico 'sacco' di San Siro.