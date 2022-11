Ibrahimovic, il look usato per andare in montagna scatena i social

Come un ninja

Una frase che sembra richiamare il celebre proverbio 'Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna', ma a far impazzire i followers e i tifosi dell'attaccante svedese del Milan è stato soprattutto il suo look. Felpa scura con cappuccio, occhiali da sole e una calzamaglia attillata, nera come le scarpe a dargli quasi le sembianze di un ninja. Tantissimi i like e i commenti di chi lo chiama "Samurai" (ricordando forse anche la sua attuale capigliatura) e chi ne esalta la forza nonostante l'età ("Old but gold"), mentre qualcun altro lo incorona come "il leone delle montagne".