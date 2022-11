Milan, si ferma Messias: a rischio la Fiorentina

Messias sarebbe stato sicuramente titolare contro la Fiorentina di Italiano , Stefano Pioli è rimasto soddisfatto dalle sue ultime esibizioni. Anche nel grigiore di Cremona, sono emerse le qualità del sudamericano. Tenerlo fuori ora, dunque, non era nei piani dello staff del Milan. Ma adesso si apre il ballottaggio, in caso di assenza, su chi lo sostituirà.

Sono sicuri titolari Leao e Brahim Diaz, chi sarà il terzo? Si contendono una maglia Charles De Ketelaere e Rude Krunic. Il primo continua a non convincere, ma in tanti lo aspettano ancora e sperano che sbocci definitivamente dopo i 35 milioni di euro spesi in estate per portarlo in rossonero. Krunic è più solido, sicuramente, ma meno fantasioso. E contro la Fiorentina la fantasia servirà eccome al Diavolo scialbo dello Zini.