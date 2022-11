Pioli in lutto per la morte del cognato: i messaggi di cordoglio di Milan e Inter

Il Milan vince, ma non festeggia: lutto in casa Pioli

L'allenatore emiliano non si è presentato in sala stampa per le consuete interviste di fine partita a causa di gravi problemi personali, venendo sostituito dal direttore tecnico Paolo Maldini e in conferenza stampa da Sandro Tonali. La gioia per un successo così importante è stata quindi del tutto offuscata da un lutto che ha colpito la famiglia di Pioli, apparso visibilmente commosso al termine della partita e tornato immediatamente nella natia Parma dopo il fischio finale dell'arbitro Sozza: il tecnico campione d'Italia ha infatti perso il cognato Luca, scomparso prematuramente.

Milan, il messaggio di cordoglio per la famiglia di Pioli

Nella mattinata di lunedì il club rossonero ha divulgato un comunicato ufficiale per esprimere vicinanza al proprio allenatore, attorno al quale si è stretto idealmente l'intero mondo del calcio: "Il Milan si stringe commosso attorno alla famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca" si legge sui canali ufficiali della società rossonera.

Pioli in lutto: le condoglianze di Inter, Fiorentina e Lazio

Anche l'Inter ha rivolto le proprie condoglianze a Stefano Pioli per la scomparsa del cognato: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno a Stefano Pioli e alla sua famiglia in questo momento di lutto", è il tweet diffuso dal club nerazzurro. La Fiorentina, ex club dell'allenatore emiliano, ha diramato questa nota: "La Fiorentina esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno a Stefano Pioli e alla sua famiglia per l’improvviso lutto che li ha colpiti nella giornata di domenica". Questo il messaggio della Lazio: "La S.S. Lazio si stringe a Stefano Pioli e alla sua famiglia in questo momento di dolore".