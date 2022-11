Milan-Fiorentina diretta: ora LIVE la partita di oggi

Milan, Pioli si affida al totem Giroud e a Leao

Senza Giroud, il Milan ha accusato grande difficoltà, come dimostra lo 0-0 contro la Cremonese. Contro la Fiorentina, Stefano Pioli ritroverà il francese, un vero totem in questa stagione: l’ex Chelsea ha realizzato quattro gol nei suoi ultimi quattro match con il Milan tra Serie A e Champions League. I rossoneri, inoltre, hanno vinto 17 delle 18 partite in cui l’attaccante ha segnato in tutte le competizioni (perdendo solo contro il Napoli in campionato lo scorso 18 settembre).

Pioli spera anche che Rafael Leão possa sbloccarsi dopo tre gare a secco in campionato. Per il portoghese è un grande occasione, visto che ha segnato due reti in tre sfide di Serie A contro la Fiorentina, entrambe arrivate proprio al Meazza: uno di questi gol, datato 29 settembre 2019, è stato il suo primo centro nella competizione.

Milan-Fiorentina, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All.: Pioli

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. All.: Italiano

Milan e Fiorentina in campo per chiudere alla grande il 2022

Milan e Fiorentina si sfidano a San Siro per la 15° giornata della Serie A 2022/2023. Rossoneri reduci dal pareggio contro la Cremonese ma che hanno vinto tre delle ultime cinque partite in campionato. Viola in ripresa dopo un inizio di stagione fatto di alti e bassi, vincono da tre partite di fila grazie a un attacco che ha ripreso a girare. Sarà spettacolo sicuro nell'ultima partita di questo 2022.

Milano, Stadio San Siro