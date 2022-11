Dubai Super Cup 2022, il calendario: le date delle partite del Milan

Dubai Super Cup 2022, il Milan sfida Arsenal e Liverpool

Quattro le squadre coinvolte, l’Arsenal, capolista della Premier League, il Liverpool, finalista della Champions League 2022, il Milan, campione d’Italia 2022, e l’Olympique Lione. Tutte le partite verranno giocate presso lo stadio Al-Maktoum di Dubai. La gara inaugurale verrà disputata l’8 dicembre tra i Gunners e il Lione, mentre tre giorni più tardi i francesi affronteranno il Liverpool. Il Milan entrerà in scena solo il 13 dicembre per sfidare l’Arsenal per poi chiudere il 16 con il match contro i Reds, remake del doppio scontro della fase a gironi della scorsa edizione della Champions League.

Milan, il programma durante la pausa

Il regolamento del torneo prevede che al ternine di ogni partita, anche quelle che non si concluderanno in parità al 90’, vengano battuti i calci di rigore, che assegneranno un punto alla squadra che avrà la meglio, da aggiungere ai tre punti assegnati per ciascuna vittoria e ai due punti che andranno a ciascuna squadra in caso di pareggio. La squadra prima in classifica al termine delle quattro partite si aggiudicherà la Dubai Super Cup 2022. Il Milan ha iniziato le vacanze subito dopo la partita vinta contro la Fiorentina: i giocatori di Pioli torneranno ad allenarsi il 2 dicembre a Milanello per una settimana, mentre la partenza per Dubai è prevista per il 9. I nazionali che torneranno dal Mondiale (sono 7 i rossoneri convocati dalle varie nazionali) dovrebbero unirsi al gruppo direttamente negli Emirati.