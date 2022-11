Zlatan Ibrahimovic conduttore di 'Striscia La Notizia' per una notte

Zlatan Ibrahimovic sarà uno degli assenti più illustri al Mondiale 2022 in Qatar. L’attaccante del Milan, fermo da fine maggio per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, non si è qualificato per i Mondiali con la sua Svezia, sconfitta nella semifinale playoff dalla Polonia lo scorso 29 marzo.

Striscia La Notizia, arriva Ibrahimovic

Eppure durante lo svolgimento dei Mondiali Zlatan sarà protagonista, non solo alla ripresa degli allenamenti del Milan in vista del probabile rientro in gruppo e poi in campo per l’inizio di gennaio, ma anche… in tv. Lunedì 21 novembre, infatti, Ibra sarà conduttore per una notte di 'Striscia La Notizia', lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci, in onda su Canale 5 alle 20.35.

Striscia La Notizia e gli sportivi: 30 anni dopo Bartali tocca a Ibrahimovic

Lo svedese comparirà quindi dietro il mitico “bancone” per dare vita ad un’insolita conduzione a tre insieme ai presentatori di queste settimane, Sergio Friscia e Roberto Lipari. Facile immaginare che tanti appassionati di calcio, non solo tifosi del Milan, saranno spinti dalla curiosità di vedere Ibrahimovic alle prese con il… debutto da anchorman, seppure in un tg molto particolare come Striscia, che lunedì potrebbe quindi registrare numeri di audience e share di tutto rispetto. Ibra diventerà quindi il secondo sportivo a condurre Striscia, 30 anni dopo le 12 puntate che videro protagonista il grande Gino Bartali, che dal 6 al 18 gennaio ’92 affiancò Sergio Vastano.

Ibra, il premio alla carriera e la battuta a Maldini: "Non ho ancora finito..."

Per Zlatan sarà un simpatico diversivo sulla strada del ritorno in campo che, scandita dai tanti messaggi social per followers e tifosi nel corso dei mesi, ha vissuto un'altra tappa importante con il premio alla carriera ricevuto ai Globe Soccer Awards, con tanto di siparietto insieme a Paolo Maldini, a propria volta premiato come miglior direttore sportivo: "Sono molto onorato per questo premio alla carriera, ma Paolo e Ricky (Massara, ndr), rilassatevi: la mia non è ancora finita" ha scherzato Ibrahimovic.