Serginho vota Theo: “Può diventare il terzino più forte al mondo”

Serginho su quella fascia volava, Theo Hernandez sta facendo la stessa cosa e anche meglio. Parliamo sempre di Milan , da un esterno del passato a quello di oggi. E proprio l'ex, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato del francese, ora in Qatar per i Mondiali con la sua nazionale.

Quello che esalta Serginho sono i progressi che Theo fa di stagione in stagione: “Theo cresce sempre, anno dopo anno. Mi piace vederlo giocare, è un calciatore molto offensivo e ha tutto per diventare il terzino sinistro più forte al mondo”. Un vero e proprio endorsment che sicuramente arriverà anche nel ritiro francese.

Serginho poi spiega quali sono le differenze tra lui e Theo: “Lui ha caratteristiche diverse dalle mie: lui cerca sempre di andare avanti palla al piede mentre io scattavo sempre in profondità per arrivare sul fondo e crossare. Theo invece va per tirare in porta”. Diversi, ma entrambi idoli della tifoseria rossonera. Da un brasiliano a un francese, sempre sullo stesso binario.