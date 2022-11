Milan, tre nuove Academy in India

Il Milan continua ad allargare i propri confini, come riporta una nota ufficiale del club: "Si è tenuta in India la cerimonia inaugurale dei tre nuovi presidi di AC Milan International Academy nello stato federale del Kerala, lanciati in collaborazione con Calicut Sport City LLT. Presso il Crowne Plaza Hotel di Kochi, città situata nel distretto di Ernakulam che ospiterà uno dei presidi, una delegazione del Club, alla presenza di Christian Panucci , ex difensore due volte campione d'Italia e una d'Europa con i rossoneri tra il 1993 e il 1997, ha infatti incontrato le istituzioni, i partner e la stampa locale prima di trasferirsi presso il Maharaja's College Stadium per la tradizionale cerimonia del taglio del nastro".

Milan, l'entusiasmo di Stylsvig

Il Chief Revenue Officer del Milan Casper Stylsvig è entusiasta: "Siamo lieti di inaugurare tre nuovi presidi di AC Milan International Academy in India, un territorio strategico per il Club, con grandissime prospettive di crescita e una fanbase rossonera che supera i 64 milioni di sostenitori. Si tratta di un'ulteriore testimonianza della volontà di AC Milan di proporsi come punto di riferimento tanto all'esterno quanto all'interno dei propri confini nazionali e di investire sulle future generazioni in campo come fuori, in linea con i valori che definiscono il DNA del nostro Club".