Ibrahimovic sente già aria di derby: "Quando gli interisti mi fischiano godo"

Zlatan Ibrahimovic in un'intervista a Milan Tv ha punzecchiato i tifosi dell'Inter parlando del derby di Milano e delle emozioni che gli provoca. Lo svedese è stato protagonista della stracittadina sia in nerazzurro (due gol segnati), sia in rossonero (otto reti): meglio di lui come marcatori solo Shevchenko, Meazza e Nordahl. Ora spera di tornare a disposizione di Pioli per il derby di Supercoppa Italiana, in programma in Arabia Saudita il 18 gennaio.

Ibrahimovic e il feeling con il derby: "Se mi fischiano godo" "Quando entri ti fischiano ed è il momento in cui godo, è il momento che mi fa sentire vivo, perché da quel momento nessuno mi ferma. Più fischiano e meglio è per me. Preferisco che mi fischino piuttosto che mi applaudano, in tutta la mia carriera le cose sono andate sempre contro di me, mai a favore. E allora preferisco così, così mi carico di più. Poi se riesco a vincere è la migliore sensazione che c'è".