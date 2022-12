Leao fa gol su Spotify con un album, ma si nasconde dietro un nome d'arte

Rafael Leao , un calciatore e tanti interessi. Ne parla As, a proposito dell'interessamento del Real Madrid per l'attaccante del Milan , già a segno ai Mondiali. Il quotidiano spagnolo si concentra proprio sulle attività extra-calcio del giocatore rossonero.

“Leao: dalla moda alla musica”

Oltre che nel suo mestiere di calciatore, infatti, Leao brilla nel mondo della moda con la linea streewear 'Son is Son', e in quello della musica. Sotto lo pseudonimo di Way 45 ha pubblicato già il suo primo album rap, 'Beginning', oltre ad altre tre canzoni. E ha ottenuto un successo totale su Spotify, con circa un milione di visualizzazioni.