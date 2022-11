Milan, rinnovo Leao: "Ho parlato con Maldini e..."

"La riunione con Paolo Maldini per il rinnovo? E' stata positiva". E' estremamente sereno Rafael Leao in merito al prosieguo del suo cammino col Milan. Lo fa trapelare dal ritiro del Portogallo, dopo il successo per 2-0 con l'Uruguay, in cui l'ex Lille ha trovato spazio per 22', ancora una volta da subentrato come nella sfida d'esordio col Ghana.