Il piano del Milan: Bennacer fino al 2027

MILANO - L'ora dei rientri alla spicciolata e qualche big già pronto all’uso. Con un Milan pronto a tonificare i muscoli e preparare la rincorsa al Napoli anche nel ritiro di Dubai, che scatta domenica. Alcuni, soprattutto chi è stato impegnato nel Mondiale, metteranno nel mirino la miglior condizione soltanto settimana prossima a cavallo di test impegnativi come le amichevoli contro Arsenal e Liverpool. Altri lavorano già di buona lena a Milanello in questi giorni. E oggi pomeriggio, nell’amichevole contro il Lumezzane - squadra bresciana di serie D - Stefano Pioli potrà contare su gente come Tonali, Tomori e forse Kalulu. Bennacer è rientrato alla base ma sarà davvero pronto nei prossimi giorni: il momento di entrare in condizione va rimandato alla fase di allenamenti a Dubai.

Giroud freme: “Gioco come se avessi 20 anni”

Firma sullo sfondo

Quando l’Arsenal, proprio la vecchia società di Bennacer nonché quella che ora fa un pensierino per riprenderselo, affronterà il Milan tra cinque giorni, il centrocampista con ogni probabilità sarà risparmiato, almeno all’inizio: ha appena ripreso confidenza col campo e farà sul serio solamente nel periodo di ritiro oltre-confine. Bennacer è anche il giocatore più impiegato dal Milan in campionato: parliamo di 1.069 minuti, con Kalulu che lo segue a 1.035. Attorno all’algerino, cruciale in questo momento per Pioli, c’è anche il forte interrogativo legato al rinnovo contrattuale: il Milan si muoverà su una cifra vicina ai quattro milioni, con l’aggiunta di bonus. Ma al tempo stesso sul giocatore gravitano anche altri club di Premier League come Liverpool e Chelsea. La firma di Bennacer coi campioni d’Italia - la scadenza è nel 2024 - al momento resta sullo sfondo: uno step da consegnare alle prossime settimane. II cambio di procuratore avvenuto di recente - col passaggio a Enzo Raiola - ha fatto il resto e rallentato un po’ le operazioni con il Milan. Sono Bennacer e Leao i due giocatori che chiamano a sé l’urgenza di un rinnovo. Un rebus che, nel caso dell’algerino, potrebbe risolversi prima rispetto al portoghese ancora impegnato al Mondiale. Dal torneo in Qatar il centrocampista è invece uno dei grandi esclusi. Il Milan spera di poter presto blindare Bennacer fino al 2027, ma la trattativa deve ancora entrare nel vivo.

Saelemaekers c'è

Ieri intanto si è unito al gruppo rossonero anche Alexis Saelemaekers, dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori nell’ultimo mese e mezzo di stagione. Il dualismo tra il belga (che, esclusa la partitella, ha lavorato coi compagni) e Messias è pronto a riproporsi, come all’inizio del campionato. E l’obiettivo di Pioli rimane quello di avere un ricambio per ogni ruolo. Nei ranghi, attualmente ci sono anche Calabria e Maignan. Tranne Ibrahimovic e Florenzi, tutti puntano a esserci per la ripresa ufficiale a Salerno.