Scaroni: "Giroud rivitalizzato: merito anche del Milan"

Paolo Scaroni si compiace delle straordinarie gesta di Olivier Giroud al Mondiale in Qatar. E' stato proprio l'ex Chelsea a realizzare la rete - di testa svettando sul malcapitato Harry Maguire - della vittoria contro l'Inghilterra, valsa l'accesso in semifinale in cui i transalpini sfideranno il sorprendente Marocco.