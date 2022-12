Milan, Wenger: "Rimpianto Ibrahimovic? No, era un ragazzino"

Il carattere di Zlatan Ibrahimovic è noto a tutti, soprattutto il suo essere poco umile. Una storia famosa a tal proposito è quella del provino all' Arsenal di Wenger , che l'attaccante rossonero rifiutò di affrontare. La risposta dello svedese fu incredibile: "Zlatan non fa provini".

Wenger non ha rimpianti su Ibrahimovic

Intervistato alla BBC, Wenger è tornato a parlare di Ibrahimovic ammettendo: "Se vorrei avergli fatto firmare il contratto? No, non proprio, perchè Ibra era un ragazzino di 17 anni che giocava con il Malmö, nella seconda divisione svedese. E non lo conosceva nessuno. Noi facevamo tantissimi provini a ragazzi di quell'età, era assolutamente normale volerli vedere prima di prendere una decisione".